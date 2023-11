La definizione e la soluzione di: I fregi attorno al tetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : I fregi attorno al tetto

Della guerra. il tetto e le porte della porta erano realizzate in legno di cedro, così come riportato dall'iscrizione dedicatoria. i mattoni del cancello... Il cornicione è un elemento architettonico che svolge la funzione di terminazione superiore di un edificio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : fregi floreali; Ornamenti tipici dei fregi dei templi dorici; Ornati di fregi e fiori; fregi ornamentali per pareti e soffitti; Li fa la Terra attorno al sole; I velisti virano attorno a esse; Segnale stradale che obbliga a girare attorno ; La linea immaginaria attorno cui ruota il nostro pianeta; Juliette nel film L ussaro sul tetto ; Un tetto per cuccioli; L altopiano detto tetto ilei mondo; Si innesta su un tetto con una finestra;

