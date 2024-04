La Soluzione ♚ Gli Africani di Asmara La definizione e la soluzione di 7 lettere: Gli Africani di Asmara. ERITREI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Gli africani di asmara: L'Eritrea (in tigrino: , Ertra), ufficialmente Stato di Eritrea, è uno Stato che si trova nella parte settentrionale del Corno d'Africa, confinante con il Sudan a ovest, con l'Etiopia a sud e con il Gibuti a sud-est. L'est ed il nord-est del Paese possiedono una lunga linea costiera sul Mar Rosso direttamente di fronte ad Arabia Saudita e Yemen. Sono parte dell'Eritrea l'arcipelago delle isole Dahlak e alcune isole a ridosso delle isole Hanish. L'Eritrea è uno Stato multilingue e multiculturale, con due religioni prevalenti (islam sunnita e Chiesa ortodossa eritrea) e nove gruppi etnici. Fu creata come entità politica nel 1890 con il ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: L'Eritrea (in tigrino: , Ertra), ufficialmente Stato di Eritrea, è uno Stato che si trova nella parte settentrionale del Corno d'Africa, confinante con il Sudan a ovest, con l'Etiopia a sud e con il Gibuti a sud-est. L'est ed il nord-est del Paese possiedono una lunga linea costiera sul Mar Rosso direttamente di fronte ad Arabia Saudita e Yemen. Sono parte dell'Eritrea l'arcipelago delle isole Dahlak e alcune isole a ridosso delle isole Hanish. L'Eritrea è uno Stato multilingue e multiculturale, con due religioni prevalenti (islam sunnita e Chiesa ortodossa eritrea) e nove gruppi etnici. Fu creata come entità politica nel 1890 con il ... eritrei m pl (geografia) femminile di eritreo Sostantivo, forma flessa eritrei m pl (geografia) femminile di eritreo Sillabazione e | ri | trè | i Etimologia / Derivazione vedi eritreo Altre Definizioni con eritrei; africani; asmara; Molti abitano ad Asmara; Gli Africani di Massaua; I tour fatti nei parchi africani; Residenza per turisti nei parchi africani; Africani di Lagos; La Nazione con Asmara; Cerca altre soluzioni cruciverba

ERITREI

