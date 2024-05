La Soluzione ♚ Si mostra per accedere agli spettacoli a pagamento La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BIGLIETTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BIGLIETTO

Significato della soluzione per: Si mostra per accedere agli spettacoli a pagamento Un biglietto è un piccolo foglio di carta sul quale vengono scritti appunti, brevi scritti o disegni anche in funzione di messaggi, auguri o saluti, promemoria. La funzione tipica del biglietto, in ambito commerciale o simili, è l'esposizione (preventiva o consuntiva) di una spesa o di una prenotazione (riserva, impegno) per una determinata attività che può comportare una spesa (quando è immediata e parziale, si parla di «prenotazione con caparra»). Italiano: Sostantivo: biglietto ( approfondimento) m sing (pl.: biglietti) . piccolo foglietto di carta o cartoncino, utilizzato per diversi scopi. (diritto) (economia) talloncino utilizzato come ricevuta di pagamento per l'utilizzo di un servizio (ad esempio il trasporto aereo o un parcheggio a pagamento), la visione di uno spettacolo (ad esempio un concerto, una rappresentazione teatrale, una manifestazione sportiva o una proiezione cinematografica), o per partecipare ad un concorso (per esempio ad una lotteria o una scommessa sportiva) Ho un biglietto per il concerto di stasera.

