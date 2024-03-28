Los la metropoli con Hollywood

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Los la metropoli con Hollywood' è 'Angeles'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANGELES

Perchè la soluzione è Angeles? Los Angeles è una grande metropoli famosa per il suo quartiere di Hollywood. Questa città brulica di attività, cinema e musica, attirando persone da tutto il mondo. La sua energia e il suo stile di vita rendono LA un luogo unico e affascinante da scoprire. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Los la metropoli con Hollywood nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Angeles

In presenza della definizione "Los la metropoli con Hollywood", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Angeles'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Los la metropoli con Hollywood
  • Risposta: ANGELES
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: A______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: S

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona
N Napoli
G Genova
E Empoli
L Livorno
E Empoli
S Savona

La soluzione 'Angeles' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Los la metropoli con Hollywood". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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