La Soluzione ♚ La metropoli con Hollywood La definizione e la soluzione di 10 lettere: La metropoli con Hollywood. LOS ANGELES Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La metropoli con hollywood: Los Angeles (pronuncia italiana AFI: /lo'zaneles/; inglese: /ls 'ændls/; grafia spagnola Los Ángeles, pronuncia: /los'axeles/), spesso abbreviato in L.A., è una città degli Stati Uniti capoluogo dell'omonima contea nello Stato della California. Con 4 041 707 abitanti nel 2020, oltreché ad essere la città più grande della California, e anche la città più grande e più popolosa degli Stati Uniti occidentali e la seconda città più popolosa del Paese dopo New York, oltreché ad essere una delle città più estese del mondo. Fondata dagli spagnoli come El Pueblo de Nuestra Señora la Reina Virgen de los Ángeles del Río de la Porciúncula de ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Los Angeles Etimologia / Derivazione Dal spagnolo Los Angeles, "gli angeli". Altre Definizioni con los angeles; metropoli; hollywood; Una metropoli californiana; Una metropoli della California; La metropoli USA con l aeroporto O Hare; Los la metropoli con Hollywood; Los metropoli californiana; Un Robert di Hollywood; Il Bloom di Hollywood; L Harrison di Hollywood;

LOS ANGELES

