La Soluzione ♚ Faticosi da salire

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Faticosi da salire. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ERTI

Curiosità su Faticosi da salire: Rispetto al diritto normale, dove la pallina disegna un percorso parabolico a salire (per superare la rete) e poi a scendere; in questo caso la pallina scende... Angela Finocchiaro (Milano, 20 novembre 1955) è un'attrice e comica italiana. Ha vinto due volte il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per La bestia nel cuore (2005) e Mio fratello è figlio unico (2007).

Altre Definizioni con erti; faticosi; salire;