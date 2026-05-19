Una via di Venezia

Luca Bianchi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una via di Venezia' è 'Calle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALLE

Perché la soluzione è Calle? Una calle è una strada stretta e caratteristica di Venezia, spesso delimitata da edifici storici che si affacciano sull'acqua. Questi passaggi, tipici della città, collegano diverse parti dell'isola e permettono il transito pedonale tra canali e campielli. Le calle sono elementi fondamentali del tessuto urbano veneziano, creando un labirinto affascinante e unico nel suo genere. La loro presenza contribuisce a definire il volto suggestivo di Venezia, rendendola una meta speciale per visitatori e residenti.

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Una via di Venezia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Calle

Quando la definizione "Una via di Venezia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calle'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una via di Venezia
  • Risposta: CALLE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: C____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
L Livorno
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Calle' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una via di Venezia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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