Una via di Venezia

Home / Soluzioni Cruciverba / Una via di Venezia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una via di Venezia' è 'Calle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALLE

Perché la soluzione è Calle? Una calle è una strada stretta e caratteristica di Venezia, spesso delimitata da edifici storici che si affacciano sull'acqua. Questi passaggi, tipici della città, collegano diverse parti dell'isola e permettono il transito pedonale tra canali e campielli. Le calle sono elementi fondamentali del tessuto urbano veneziano, creando un labirinto affascinante e unico nel suo genere. La loro presenza contribuisce a definire il volto suggestivo di Venezia, rendendola una meta speciale per visitatori e residenti.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Calle' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Una via di Venezia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Calle

Quando la definizione "Una via di Venezia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calle'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una via di Venezia

Una via di Venezia Risposta: CALLE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

C Como A Ancona L Livorno L Livorno E Empoli

La soluzione 'Calle' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una via di Venezia". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.