Tenere da parte anche figuratamente

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tenere da parte anche figuratamente' è 'Serbare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SERBARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tenere da parte anche figuratamente" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tenere da parte anche figuratamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Serbare? Serbare significa conservare qualcosa, anche in senso figurato, come ricordi, sentimenti o segreti, mantenendoli intatti nel tempo. È un gesto di cura e rispetto verso ciò che si desidera preservare, evitando di rivelarlo o di lasciarlo andare. La parola richiama l'idea di custodire con attenzione e discrezione, mantenendo intatto ciò che si vuole tenere nel cuore o nella mente.

Tenere da parte anche figuratamente nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Serbare

La soluzione associata alla definizione "Tenere da parte anche figuratamente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tenere da parte anche figuratamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Serbare:

S Savona E Empoli R Roma B Bologna A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tenere da parte anche figuratamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

