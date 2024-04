La Soluzione ♚ Protezioni degli hockeisti La definizione e la soluzione di 11 lettere: Protezioni degli hockeisti. PARASTINCHI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Protezioni degli hockeisti: I parastinchi sono un equipaggiamento che viene usato come protezione degli stinchi negli sport in cui un impatto comporterebbe gravi conseguenze sugli arti inferiori: hockey su ghiaccio, hockey su prato, hockey su pista, baseball, calcio ecc. Sono realizzati con differenti materiali, tra cui gommapiuma, poliuretano o altri tipi di plastica. Negli ultimi anni si sono diffusi i parastinchi in carbonio, che hanno numerosi vantaggi tra cui elevata robustezza e leggerezza, particolarità molto apprezzate dagli sportivi. Oggi diverse aziende moderne e strutturate, migliorando la qualità e la produttività, offrono la possibilità ai propri clienti ... Sostantivo Significato e Curiosità su: I parastinchi sono un equipaggiamento che viene usato come protezione degli stinchi negli sport in cui un impatto comporterebbe gravi conseguenze sugli arti inferiori: hockey su ghiaccio, hockey su prato, hockey su pista, baseball, calcio ecc. Sono realizzati con differenti materiali, tra cui gommapiuma, poliuretano o altri tipi di plastica. Negli ultimi anni si sono diffusi i parastinchi in carbonio, che hanno numerosi vantaggi tra cui elevata robustezza e leggerezza, particolarità molto apprezzate dagli sportivi. Oggi diverse aziende moderne e strutturate, migliorando la qualità e la produttività, offrono la possibilità ai propri clienti ...

schiniere ( approfondimento) m sing (pl.: schinieri) (storia) protezione per la gamba, su dalla caviglia fino al ginocchio Sillabazione schi | niè | re Etimologia / Derivazione dall'alto tedesco skina, skëna, assimilato come schine: "oggetto appuntito"; da cui la derivazione in fusolo, pezzo di tibia Sinonimi gambiera, gambale, ocrea Termini correlati parastinchi Altre Definizioni con parastinchi; protezioni; hockeisti; Proteggono le gambe dei calciatori; Ripararsi dietro protezioni; Protezioni difese; Il sedile degli hockeisti penalizzati; Nell equipaggiamento degli hockeisti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Protezioni degli hockeisti

PARASTINCHI

P

A

R

A

S

T

I

N

C

H

I

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Protezioni degli hockeisti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.