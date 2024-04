La definizione e la soluzione di 10 lettere: Passata dalla Serie A alla Serie B. RETROCESSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Voce verbale

Significato e Curiosità su: La burla retrocessa nel contraccambio è un'opera teatrale in cinque atti di Carlo Goldoni scritta nel 1764 per l'amico Marchese Albergati, che era solito recitare con una compagnia di comici dilettanti nella sua villa di Zola Predosa. Si tratta della rielaborazione in lingua italiana del canovaccio in francese Arlequin, dupe vengée, che era stato messo in scena a Parigi l'11 maggio 1764. Lo stesso testo fu in seguito riscritto dall'autore in dialetto veneziano, con il titolo di Chi la fa l'aspetta. Per il teatro privato dell'Albergati, Goldoni aveva già ideato negli anni precedenti L'avaro, Il cavaliere di spirito, La donna bizzarra, ...

retrocessa

participio passato femminile di retrocedere

Sillabazione

re | tro | cès | sa

Etimologia / Derivazione

vedi retrocedere