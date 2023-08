Il ritorno in auge di una moda passata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ritorno in auge di una moda passata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : REVIVAL

Significato/Curiosità : Il ritorno in auge di una moda passata

Il revival della moda passata è un fenomeno intramontabile in cui stili, tendenze e dettagli di epoche precedenti vengono reintrodotti e reinterpretati nella cultura contemporanea. Questo ciclo perpetuo di ritorno all'antico ispira una fusione di nostalgia e innovazione, poiché vecchi elementi si fondono con nuove influenze. Il revival permette di riscoprire e rinnovare capi d'abbigliamento, accessori e estetica che un tempo erano di tendenza. Questo ritorno in auge non solo riflette l'evoluzione ciclica della moda, ma incarna anche il desiderio umano di connettersi con il passato e di sperimentare l'effimero equilibrio tra tradizione e modernità.

Altre risposte alla domanda : Il ritorno in auge di una moda passata : ritorno; auge; moda; passata; Il ritorno di un suono; Vi fanno ritorno i caccia; Voce di ritorno ; Il ritorno alla base; Al ritorno sono discese; Tornato in auge ; Il ritorno in vita... o in auge ; Cesare : è Mimi auge llo in TV; Cesare __: è Mimì auge llo in TV; __ auge llo: è amico di Montalbano; Fiume di moda ne; Smoda to nei divertimenti; Aggiornato alla moda ; Christian della moda ; La Mandelli della moda in arte Krizia; Proverbio: passata la festa gabbato lo _; passata agli esami; Morbida zuppa passata ; passata a nuovo stato; Pianta passata alla storia per il suo veleno;

Cerca altre Definizioni