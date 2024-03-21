Pressata di patate

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pressata di patate' è 'Purè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PURÈ

Come completare la definizione Definizione: Pressata di patate

Pressata di patate Risposta: PURÈ

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: P___

P___ Inizia con: P

P Finisce con: È

Perché la soluzione è Purè? Il purè è un piatto tradizionale preparato con patate schiacciate e condite con burro, latte o panna, creando una consistenza morbida e cremosa. La preparazione richiede la cottura delle patate che vengono poi ridotte in purea, mantenendo un sapore delicato e avvolgente. È spesso servito come contorno, accompagnando secondi di carne o pesce, o come base per altri piatti. La sua consistenza compatta e uniforme lo rende molto apprezzato in molte cucine italiane.

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Nei cruciverba, 'Pressata di patate' si risolve con Purè

La soluzione associata alla definizione "Pressata di patate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Purè'.

Schemi utili per Purè

Schema parole: 4

La soluzione inizia con P

La soluzione finisce con È

Schema iniziale: P___

Schema finale: PURÈ

Le 4 lettere della soluzione Purè

P Padova U Udine R Roma È -

La soluzione 'Purè' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pressata di patate". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.