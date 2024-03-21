Pressata di patate
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pressata di patate' è 'Purè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PURÈ
Come completare la definizione
- Definizione: Pressata di patate
- Risposta: PURÈ
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: P___
- Inizia con: P
- Finisce con: È
Perché la soluzione è Purè? Il purè è un piatto tradizionale preparato con patate schiacciate e condite con burro, latte o panna, creando una consistenza morbida e cremosa. La preparazione richiede la cottura delle patate che vengono poi ridotte in purea, mantenendo un sapore delicato e avvolgente. È spesso servito come contorno, accompagnando secondi di carne o pesce, o come base per altri piatti. La sua consistenza compatta e uniforme lo rende molto apprezzato in molte cucine italiane.
Nei cruciverba, 'Pressata di patate' si risolve con Purè
La soluzione associata alla definizione "Pressata di patate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Purè'.
Schemi utili per Purè
- Schema parole: 4
- La soluzione inizia con P
- La soluzione finisce con È
- Schema iniziale: P___
- Schema finale: PURÈ
Le 4 lettere della soluzione Purè
La soluzione 'Purè' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pressata di patate". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola pressata: Segatura pressata usata come combustibile
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