La Soluzione ♚ Li percorrono le gondole

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Li percorrono le gondole. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RII

Curiosità su Li percorrono le gondole: Storica. in queste gare si usano anche gondole di formato ridotto a due rematori dette gondolini. le gondole da regata oltre a essere più leggere presentano... Il rio è un elemento essenziale della viabilità acquea della città di Venezia. Questo termine indica esclusivamente i canali, naturali o artificiali, costeggiati da edifici o strade che separano le singole isole di cui è composto il centro storico. Nella toponomastica cittadina alcuni dei rii di dimensione minore vengono denominati con il termine di rielo.

