La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si percorrono frenando' è 'Discese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISCESE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si percorrono frenando" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si percorrono frenando". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Discese? Discesse rappresenta l’azione di rallentare o fermarsi temporaneamente durante un percorso, spesso per motivi di prudenza o per evitare ostacoli. È un movimento che si realizza attraverso una riduzione della velocità, consentendo di valutare la situazione prima di riprendere il cammino. Questo atteggiamento può essere adottato in diverse circostanze, come in presenza di traffico intenso o percorsi sconnessi. La discesa controllata aiuta a mantenere la sicurezza e l’equilibrio, garantendo un avanzamento più stabile e responsabile. Il suo utilizzo è fondamentale per affrontare percorsi complessi in modo sicuro.

Si percorrono frenando nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Discese

La soluzione associata alla definizione "Si percorrono frenando" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si percorrono frenando" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Discese:

D Domodossola I Imola S Savona C Como E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si percorrono frenando" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

