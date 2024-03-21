Contrarie sfavorevoli

SOLUZIONE: AVVERSE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Contrarie sfavorevoli" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contrarie sfavorevoli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Avverse? Il termine si riferisce a qualcosa che si oppone o crea ostacoli. Indica situazioni o condizioni negative che contrastano con ciò che si desidera o si aspetta. Spesso si utilizza per descrivere eventi o forze che agiscono in modo sfavorevole. La parola richiama l’idea di resistenza o opposizione, rendendo chiaro il suo rapporto con il concetto di ciò che è negativo o dannoso.

La soluzione associata alla definizione "Contrarie sfavorevoli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contrarie sfavorevoli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Avverse:

A Ancona V Venezia V Venezia E Empoli R Roma S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contrarie sfavorevoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

