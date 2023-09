Contrarie non propense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contrarie non propense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALIENE

Altre risposte alla domanda : Contrarie non propense : contrarie; propense; contrarie tà disgrazia; contrarie , poco propense; Provocare viva contrarie tà; Esprimere contrarie tà; Fatto a dispetto della contrarie tà della legge; Per nulla propense ; Tutt altro che propense ; propense a sorvolare; Contrarie, poco propense ; Riluttanti, non propense ;

