La definizione e la soluzione di 12 lettere: Sfavorevoli opposti. CONTRASTANTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York (Home Alone 2: Lost in New York) è un film del 1992 scritto e prodotto (come il precedente) da John Hughes, e diretto da Chris Columbus, sequel di Mamma, ho perso l'aereo. Il film è interpretato da Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Tim Curry, Brenda Fricker e Catherine O'Hara. La trama segue Kevin McCallister (Culkin), mentre è separato dalla sua famiglia durante le vacanze. È stato distribuito nelle sale statunitensi il 20 novembre 1992. Ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica; mentre le esibizioni sono state elogiate, le critiche sono state rivolte al suo ...

contrastanti m e f pl

plurale di contrastante

Sillabazione

con | tra | stàn | ti

Etimologia / Derivazione

vedi contrastante

Sinonimi

discordanti, contrari, diversi, differenti, discrepanti, opposti, contrapposti, in antitesi, in antagonismo, in contrapposizione, in conflitto

incerti, contraddittori, ambigui

Contrari