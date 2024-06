Cittadina tra Bologna e Forlì

: La città è storicamente e culturalmente parte della Romagna, ed è identificata come una delle "Sette Sorelle" di Romagna. Imola (Jomla in romagnolo) è un comune italiano di 69 363 abitanti facente parte amministrativamente della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna. È il maggior comune della città metropolitana per estensione e il secondo per numero di abitanti, dopo Bologna. È inoltre sede amministrativa del Nuovo Circondario Imolese.

Italiano: Aggettivo: imolese (pl.: imolesi) . che riguarda Imola, località della Romagna. Sostantivo: imolese . abitante di Imola. dialetto di Imola. Sillabazione: i | mo | lè | se. Etimologia / Derivazione: Da Imola .