Contare gli abitanti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Contare gli abitanti' è 'Censire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENSIRE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Contare gli abitanti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contare gli abitanti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Censire? Il censimento è un'operazione fondamentale per conoscere la quantità di persone che vivono in un determinato territorio. Attraverso questa attività si raccolgono dati sulla popolazione residente, permettendo alle istituzioni di pianificare servizi e infrastrutture adeguate alle esigenze di ogni comunità. Ogni dieci anni, le autorità invitano i cittadini a partecipare, contribuendo così a creare un quadro preciso della composizione demografica. La conoscenza della popolazione aiuta a gestire meglio risorse e politiche pubbliche.

La definizione "Contare gli abitanti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contare gli abitanti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Censire:

C Como E Empoli N Napoli S Savona I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contare gli abitanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

