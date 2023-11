Cotenna del maiale

La cotica oè la pelle. viene usata in cucina come alimento, entra come ingrediente principale in alcuni piatti tradizionali italiani...

La cotica o cotenna è la pelle del maiale. Viene usata in cucina come alimento, entra come ingrediente principale in alcuni piatti tradizionali italiani come i fagioli con le cotiche o la Cassœula. Usata per oltre tre millenni nella cucina contadina, secondo il dettame del maiale non si butta via niente, riscuote meno successo nell'alimentazione odierna, che presta attenzione all'apporto di calorie e ai grassi.