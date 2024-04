La Soluzione ♚ Chi non ne ha vive sereno La definizione e la soluzione di 8 lettere: Chi non ne ha vive sereno. PROBLEMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Chi non ne ha vive sereno: Problemi – album di Marcella Bella del 1982 Problemi/Un anno in più – singolo di Marcella Bella del 1982 Problemi – singolo di Chiara Civello del 2012 Problemi – opera attribuita dubitativamente ad Aristotele Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Problemi – album di Marcella Bella del 1982 Problemi/Un anno in più – singolo di Marcella Bella del 1982 Problemi – singolo di Chiara Civello del 2012 Problemi – opera attribuita dubitativamente ad Aristotele problemi m pl plurale di problema il tumore del colon retto è una malattia per la quale, fortunatamente, esiste la possibilità delle diagnosi precoce con ottime probabilità di evitare gravi problemi Sillabazione pro | blè | mi Etimologia / Derivazione vedi problema Citazione Sinonimi quesiti, questioni

( senso figurato ) questioni, pensieri; noie, seccature, impicci

questioni, pensieri; noie, seccature, impicci (familiare) grane

grane (per estensione) dilemmi Altre Definizioni con problemi; vive; sereno; Pesce: vive nelle acque costiere dei mari tropicali; Uno che vive di interessi e di dividendi in Francia; Vive senza vocali; Si vede con il cielo sereno; È utile a chi vive sereno; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Chi non ne ha vive sereno

PROBLEMI

P

R

O

B

L

E

M

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Chi non ne ha vive sereno' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.