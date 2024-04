La Soluzione ♚ I conquistatori dello spazio La definizione e la soluzione di 10 lettere: I conquistatori dello spazio. ASTRONAUTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su I conquistatori dello spazio: Immagini o altri file su monumento ai conquistatori dello spazio (ru) pagina del monumento ai conquistatori dello spazio sul sito ufficiale dell'amministrazione... Un astronauta o cosmonauta (in russo: , kosmonavt; in cinese: taikonauta) è un essere umano che viaggia nello spazio o che viene trasportato da qualcosa che lo fa soggetto primo dell'esplorazione spaziale umana. I criteri per determinare il significato di "viaggio nello spazio" sono differenti a seconda della nazione, ma anche dell'agenzia coinvolta. Negli Stati Uniti sono infatti diversi gli Enti che nel corso del tempo hanno ... Altre Definizioni con astronauti; conquistatori; spazio; Viaggiano nelle capsule; La scienza della NASA; Il venduto al prezzo ridotto per fare spazio; Lasciare spazio ad altri farsi; Lo spazio tra due righe di stampa;

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'I conquistatori dello spazio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.