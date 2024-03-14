Ne ha una il dromedario

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ne ha una il dromedario' è 'Gobba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOBBA

Perché la soluzione è Gobba? Il dromedario è un animale noto per la sua caratteristica peculiare, che lo distingue dagli altri cammelli. La sua caratteristica distintiva è una gobba, una formazione corporea situata sulla schiena, che funge da deposito di grasso. Questa struttura gli permette di sopravvivere in ambienti desertici estremi, dove il cibo è scarso. La presenza di questa gobba è fondamentale per il suo adattamento, rendendo il dromedario unico tra gli animali del suo genere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ne ha una il dromedario". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Ne ha una il dromedario nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gobba

Se la definizione "Ne ha una il dromedario" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ne ha una il dromedario" conferma che la soluzione 'Gobba' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Gobba

G Genova O Otranto B Bologna B Bologna A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ne ha una il dromedario" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gobba' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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