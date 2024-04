La Soluzione ♚ Lo uccise Caino La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo uccise Caino. ABELE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo uccise caino: Nella Bibbia ebraica Caino e Abele (in ebraico , Qàyin veHèvel; in arabo , Qabil waHabil) sono due figli di Adamo ed Eva. Nome proprio Significato e Curiosità su: Nella Bibbia ebraica Caino e Abele (in ebraico , Qàyin veHèvel; in arabo , Qabil waHabil) sono due figli di Adamo ed Eva. Abele ( approfondimento) m nome di persona maschile Etimologia / Derivazione Nome di origine assira, il cui significato è "figlio". Il fatto che Abele fosse il secondo figlio di Adamo ed Eva e che fu ucciso dal fratello Caino per invidia, ha sicuramente influenzato gli etimologisti, soprattutto quelli del passato, che di questo nome hanno dato diverse interpretazioni: vanità, lutto, afflizione, soffio, vapore, piangente, miserabile. Altre Definizioni con abele; uccise; caino; L incompiuto grattacielo biblico; Era benvoluto da Dio; Uccise Castore; Lo uccise Davide; Il primo fu Caino; Il padre di Caino; Cerca altre soluzioni cruciverba

ABELE

