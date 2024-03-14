Si promette a chi ritrova e restituisce il portafoglio nei cruciverba: la soluzione è Ricompensa

Sara Verdi | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si promette a chi ritrova e restituisce il portafoglio' è 'Ricompensa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RICOMPENSA

Curiosità e Significato di Ricompensa

La parola Ricompensa è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ricompensa.

Come si scrive la soluzione Ricompensa

Hai davanti la definizione "Si promette a chi ritrova e restituisce il portafoglio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 10 lettere della soluzione Ricompensa:
R Roma
I Imola
C Como
O Otranto
M Milano
P Padova
E Empoli
N Napoli
S Savona
A Ancona

