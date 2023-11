La definizione e la soluzione di: Le promette il fanfarone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : MIRABILIA

Significato/Curiosita : Le promette il fanfarone

Miles gloriosus (il soldato fanfarone, anche tradotto il soldato millantatore o il soldato spaccone) è una commedia di plauto scritta tra la fine del... Mirabilia (in italiano: "meraviglie", dal latino mirabilis, "meraviglia") è un genere della letteratura latina medievale facente parte della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le promette il fanfarone : promette; fanfarone; Il suo fuoco promette bene ma dura poco; La promette chi non manterrà; Come una lettera che non promette niente di buono; La ninfa che promette a Ulisse l eterna giovinezza; Le parole che l oratore promette di dire; Spaccone fanfarone ; Le racconta il fanfarone ; Spaccone, fanfarone ; Così la spara il fanfarone ; Un fanfarone molto abile nel darla a intendere;

