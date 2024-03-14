Cosparso d asperità

Home / Soluzioni Cruciverba / Cosparso d asperità

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cosparso d asperità' è 'Scabro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCABRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cosparso d asperità" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cosparso d asperità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Scabro? Il termine si riferisce a una superficie caratterizzata da irregolarità e piccole sporgenze che la rendono ruvida al tatto. Questa qualità può essere riscontrata in materiali naturali come la pietra o il legno, oppure in oggetti artificiali che presentano una finitura non levigata. La presenza di asperità conferisce una sensazione di ruvidità e può essere utile per aumentare la presa o l'aderenza. La superficie, infatti, si distingue per la sua texture irregolare e spigolosa.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Cosparso d asperità nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scabro

La soluzione associata alla definizione "Cosparso d asperità" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cosparso d asperità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scabro:

S Savona C Como A Ancona B Bologna R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cosparso d asperità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ruvido, grezzoRuvido al tattoCosparso di ghiaiaCosparso d olioQuello lunare è cosparso di crateriPriva d asperitàSi usa per togliere piccole asperità