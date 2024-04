La Soluzione ♚ Cosparso di punte

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Cosparso di punte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IRTO

Curiosità su Cosparso di punte: Offensiva medioevale, con un manico di legno terminante con un "nocchio" (ossia una sorta di pugno) in ferro cosparso di punte a chiodo o, più raramente, con... Nicola Irto (Reggio Calabria, 5 gennaio 1982) è un politico italiano.

