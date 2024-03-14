Si consultano nel fare programmi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si consultano nel fare programmi' è 'Calendari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALENDARI

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Perché la soluzione è Calendari? I calendari sono strumenti fondamentali per organizzare il tempo e pianificare eventi, appuntamenti o attività quotidiane. Permettono di visualizzare facilmente giorni, settimane e mesi, facilitando la gestione degli impegni e delle scadenze. La consultazione dei calendari è essenziale per coordinare le proprie azioni con quelle di altri, evitare sovrapposizioni e rispettare le scadenze stabilite. La loro utilità si manifesta nella capacità di programmare in modo efficace e ordinato gli impegni, garantendo un flusso di lavoro più armonioso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si consultano nel fare programmi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si consultano nel fare programmi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Calendari

La definizione "Si consultano nel fare programmi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si consultano nel fare programmi" conferma che la soluzione 'Calendari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Calendari

C Como A Ancona L Livorno E Empoli N Napoli D Domodossola A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si consultano nel fare programmi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Calendari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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