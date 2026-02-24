Molti elencano i santi

Home / Soluzioni Cruciverba / Molti elencano i santi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Molti elencano i santi' è 'Calendari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALENDARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Molti elencano i santi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molti elencano i santi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Calendari? I calendari sono strumenti utili per organizzare il tempo e segnare ricorrenze importanti. Tra le tante funzioni, uno degli aspetti più apprezzati è la commemorazione di figure religiose, come i santi, che vengono ricordati in date specifiche durante l’anno. Questa pratica aiuta a mantenere viva la memoria delle tradizioni e delle celebrazioni spirituali. Attraverso i calendari, molte persone trovano un modo per rispettare le ricorrenze religiose e culturali nel corso del tempo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Molti elencano i santi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Calendari

Se la definizione "Molti elencano i santi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molti elencano i santi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Calendari:

C Como A Ancona L Livorno E Empoli N Napoli D Domodossola A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molti elencano i santi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ci dicono in che giorno siamoSi consultano nel fare programmiSi consultano per la dataLo sono molti Santi scolpitiInzuppa molti dolciSe ne mangiano molti d estateSalvano da molti golLaurea molti ingegneri