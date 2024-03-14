La città di Simenon

Home / Soluzioni Cruciverba / La città di Simenon

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La città di Simenon' è 'Liegi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIEGI

Perché la soluzione è Liegi? Liegi è una città belga situata nella regione vallona, conosciuta per il suo patrimonio storico e culturale. La sua posizione strategica lungo il fiume Mosa ha favorito lo sviluppo di un importante centro commerciale e industriale nel corso dei secoli. La città, nota anche come Simenon, è famosa per i suoi monumenti, musei e l’architettura che riflettono un ricco passato. La vita quotidiana di Liegi si caratterizza per la vivacità dei mercati e degli eventi culturali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città di Simenon". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La città di Simenon nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Liegi

Per risolvere la definizione "La città di Simenon", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città di Simenon" conferma che la soluzione 'Liegi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Liegi

L Livorno I Imola E Empoli G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città di Simenon" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Liegi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Città industriale belgaGrande città belga sulla MosaUna città industriale belgaLa città natale di SimenonLa città del Belgio in cui nacque Georges SimenonLa città natale di DallaGrande città di IsraeleLa città con l Ermitage