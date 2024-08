La Soluzione ♚ La città del Belgio in cui nacque Georges Simenon La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : LIEGI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente LIEGI

Curiosità su La citta del belgio in cui nacque georges simenon: Per numero di abitanti, Liegi è la prima area urbana della Vallonia e la terza del Belgio, dopo gli agglomerati di Bruxelles e Anversa. Liegi (in francese: Liège, in vallone: Lidje, in olandese: Luik, in tedesco: Lüttich) è una città francofona del Belgio, capoluogo dell'omonima provincia nella Vallonia. La popolazione ammonta a circa 195 000 abitanti (600 000 considerando l'agglomerato urbano).

Altre Definizioni con liegi; città; belgio; nacque; georges; simenon; Le mozzarelline più piccole; Così è detto il frutto del corbezzolo; Albero dai frutti rossi e fiori bianchi; Città lombarda con una famosa Certosa; Città del Ravennate con famose saline; La città che Tiberio eresse a capitale della Cappadocia; La regione del Belgio classica del ciclismo; Una città del Belgio; Attraversa il Belgio; Vi nacque Fra Diavolo: è nel Lazio; Vi nacque Auguste Renoir; La cittadina in cui nacque san Carlo; Georges scrisse La vita: istruzioni per l uso; Georges: scrisse La vita: istruzioni per l uso; Il Georges de La vita: istruzioni per l uso; Il nome di Simenon; Vi nacque Simenon; Il commissario di Simenon;