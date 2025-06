Ciò che il criticone trova sempre da fare nei cruciverba: la soluzione è Ridire

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ciò che il criticone trova sempre da fare' è 'Ridire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIDIRE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ridire? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Ridire.

Perché la soluzione è Ridire? Ridire significa ripetere o ripetutamente affermare qualcosa, spesso per sottolineare un punto o correggere. È un modo di ribadire un'idea o un'opinione che può sembrare insistente o pedante. Il criticone, infatti, trova sempre da ridire, ovvero da ripetere e commentare, anche le cose più scontate. In fondo, a volte, è proprio nel ripetere che si cerca di far emergere la propria opinione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È sempre bene fare i conti con luiSi dànno sempre da fareNon sempre si può fare il proprioChi si trova tra due di essi non sa che fareCiò che l orgoglioso non vuol fare

R Roma

I Imola

D Domodossola

I Imola

R Roma

E Empoli

I A I U I A N I A E M L R C T O N N A Mostra soluzione



