Perdere freschezza e vigore

Curiosità su: Significava «vigore, freschezza, vivacità giovanile». in quanto derivato da viridis, indica il colore verde, e quindi tutto ciò che ad esso è idealmente...

In meteorologia un vento catabatico (dal termine greco katabatikos, che significa "che va verso il basso"), è un vento che soffia scendendo da un'inclinazione topografica, come una collina, montagna, ghiacciaio o un plateau (ad es. in opposizione ad un sollevamento orografico). Questo tipo di vento, particolarmente quando spira su una vasta area, viene talvolta chiamato vento di caduta.

Viene fatta distinzione tra i venti che sono più caldi dell'aria circostante (generalmente chiamati Foehn) e quelli che sono più freddi (ad esempio, il Maestrale nel Mar Mediterraneo, la Bora nel Mare Adriatico o l'Oroshi in Giappone). In tempi recenti, comunque, il termine catabatico si riferisce solitamente alla variante fredda. I venti che spirano verso l'alto sono chiamati invece venti anabatici.

Italiano

Verbo

Intransitivo

inaridire (vai alla coniugazione)

diventare arido o provocare inaridimento

Sillabazione

i | na | ri | dì | re

Pronuncia

IPA: /inari'dire/

Etimologia / Derivazione

dall'aggettivo arido, che in latino aveva due forme: aridus e ardus

quindi dal verbo latino che aveva due forme: arescere, arefacere, entrambe esprimenti l'idea di inaridire

l'etimo latino a su volta si riporta alle forme ardere, ardescere e urere, esprimenti sia l'idea di bruciare che di ustionare

Sinonimi

divenire arido, disseccarsi

( senso figurato ) appassire, seccarsi, avvizzire, morire, spegnersi, affievolirsi, esaurirsi

appassire, seccarsi, avvizzire, morire, spegnersi, affievolirsi, esaurirsi asciugare, prosciugare, seccare, disseccare, disidratare

(senso figurato) impoverire, svuotare, indurire, inasprire, esaurire

Contrari

bagnarsi, inumidirsi

( senso figurato ) rafforzarsi, vivificarsi, alimentarsi

rafforzarsi, vivificarsi, alimentarsi bagnare, innaffiare, irrorare

(senso figurato) fiorire, svilupparsi

Parole derivate