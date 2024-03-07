È un uomo senza precedenti ma non è un incensurato

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È un uomo senza precedenti ma non è un incensurato' è 'Adamo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADAMO

Perché la soluzione è Adamo? Adamo rappresenta una figura unica nella storia dell'umanità, poiché si distingue come il primo uomo creato, senza precedenti nella sua specie. La sua esistenza segna l'inizio di tutto ciò che riguarda l'umanità, portando con sé un significato di originalità e irripetibilità. Tuttavia, non si tratta di una persona senza colpe o senza peccato, poiché la narrazione biblica evidenzia anche le sue responsabilità e i suoi errori. La sua storia rimane un punto di riferimento nella cultura e nella religione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È un uomo senza precedenti ma non è un incensurato". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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È un uomo senza precedenti ma non è un incensurato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Adamo

La soluzione associata alla definizione "È un uomo senza precedenti ma non è un incensurato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È un uomo senza precedenti ma non è un incensurato" conferma che la soluzione 'Adamo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Adamo

A Ancona D Domodossola A Ancona M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È un uomo senza precedenti ma non è un incensurato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Adamo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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