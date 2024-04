La Soluzione ♚ Un incaricato di fiducia del defunto

La definizione e la soluzione di 22 lettere: Un incaricato di fiducia del defunto. ESECUTORE TESTAMENTARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Un incaricato di fiducia del defunto: Caso particolare è quello di taiwan, dove la santa sede dal 1979 fa risiedere non più un nunzio, ma un semplice «incaricato d'affari ad interim». la santa... L'esecutore testamentario è la persona di fiducia del testatore, ovvero colui al quale viene dato l'incarico di curare che siano esattamente seguite le ultime volontà scritte nel testamento. I motivi che possono indurre il testatore alla nomina di un esecutore sono svariati, ma in ogni caso hanno natura privatistica e perciò l'esecutore testamentario non è titolare di un pubblico ufficio. Anzi, quello che ricopre è un ufficio del tutto privato, svolto in nome proprio senza alcun rapporto di rappresentanza, in attuazione di interessi interni alla successione in caso di morte. Non è quindi condivisibile l'opinione per la quale la ...

Altre Definizioni con esecutore testamentario; incaricato; fiducia; defunto;