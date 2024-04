La definizione e la soluzione di 6 lettere: La vetta emersa nel diluvio. ARARAT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il monte Ararat (AFI: /ara'rat/; Agri Dagi in turco, in armeno: Agirî in curdo, in persiano) è il più alto monte della Turchia (5137 m s.l.m.), si trova nella Turchia orientale sul confine tra la provincia di Agri e quella di Igdir, a 22,5 km a nord di Dogubeyazit (39°40'60.00"N 44°17'60.00"E), in un territorio che storicamente aveva fatto parte dell'Armenia. Il nome Ararat proviene dalla Bibbia e deriva da Urartu. In lingua turca agri significa "dolore" e dag significa "montagna". Il nome turco è dunque traducibile come "Montagna del dolore".

monte m (pl.: monti)

(geografia) rilievo della superficie terrestre di origine tettonica, talvolta roccioso, che si eleva oltre i 600 metri sul livello del mare, isolato o, più frequentemente, accostato ad altri rilievi (senso figurato) quantità rilevante (chiromanzia) ogniuna delle sette lievi sporgenze del palmo della mano che indicherebbero particolari caratteristiche della persona (giochi) (carte) in alcuni giochi di carte, il mazzo di carte scartate oppure quelle restanti dopo la distribuzione ai giocatori (economia) (finanza) ente pubblico che esercita funzioni bancarie (araldica) monte all'italiana

monte f pl

plurale di monta

Sillabazione

món | te

Pronuncia

IPA: /'monte/

Etimologia / Derivazione

dal latino mons

Citazione

Sinonimi

massiccio, rilievo, montagna, altura

(senso figurato) mucchio, cumulo, ammasso

Contrari

piana, piano, pianura, valle

Parole derivate

ammonticchiare, montebianco, montecrediti, montepremi, tramonto, tramontare

Termini correlati

montagna, montano, montare, montuosità, montuoso

