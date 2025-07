È adatto per il picnic nei cruciverba: la soluzione è Prato

PRATO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Prato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Prato.

Perché la soluzione è Prato? Prato indica un'area verde e ben curata, spesso composta da erba, ideale per rilassarsi e godersi momenti all'aperto. Perfetto per un picnic, il prato offre uno spazio tranquillo e naturale dove stendersi, giocare o semplicemente respirare aria fresca. È il luogo ideale per condividere piacevoli pause immersi nella natura, regalando un’esperienza di relax e convivialità.

