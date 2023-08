Un bagaglio adatto anche alla palestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un bagaglio adatto anche alla palestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BORSONE

Significato/Curiosita : Un bagaglio adatto anche alla palestra

Mira. ...un moschetto o una carabina, sessanta cariche, una fiaschetta per l'acqua e per lo più una bisaccia vuota, ecco tutto il bagaglio di un garibaldino... Lancia un carico di cocaina dal suo aereo. tenta di paracadutarsi con un borsone pieno di droga, ma perde i sensi sbattendo la testa sullo stipite della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

