Essere adatto appropriato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Essere adatto appropriato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONFARSI

Significato/Curiosita : Essere adatto appropriato

Purcell llewellin e di william humphrey. è un cane molto dolce e mite, adatto alla compagnia ed eccellente per la caccia (sia da riporto che da ferma)... Fatto gerundio: facendo si coniugano come fare: affarsi artefare assuefare confarsi contraffare disassuefare disfare: sono possibili anche le forme regolari... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

