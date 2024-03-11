Un maschio nella mandria
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un maschio nella mandria' è 'Toro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Toro? Un toro è un maschio adulto che si distingue tra le altre mucche. Spesso si occupa di proteggere il branco e mantenere l’ordine. La sua presenza è importante per la riproduzione e la continuità del gruppo. È un animale forte e imponente, simbolo di potenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un maschio nella mandria
- Risposta: TORO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: TRO
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Un maschio nella mandria: risposta da 4 lettere
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