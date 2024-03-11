Un maschio nella mandria

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un maschio nella mandria' è 'Toro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T O R O

Perchè la soluzione è Toro? Un toro è un maschio adulto che si distingue tra le altre mucche. Spesso si occupa di proteggere il branco e mantenere l’ordine. La sua presenza è importante per la riproduzione e la continuità del gruppo. È un animale forte e imponente, simbolo di potenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un maschio nella mandria

Un maschio nella mandria Risposta: TORO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: T R O

Inizia con: T

T Finisce con: O

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Un maschio nella mandria: risposta da 4 lettere

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