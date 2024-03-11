Un maschio nella mandria

zazoomit@ | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un maschio nella mandria' è 'Toro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TORO

Perchè la soluzione è Toro? Un toro è un maschio adulto che si distingue tra le altre mucche. Spesso si occupa di proteggere il branco e mantenere l’ordine. La sua presenza è importante per la riproduzione e la continuità del gruppo. È un animale forte e imponente, simbolo di potenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un maschio nella mandria
  • Risposta: TORO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    TRO
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O
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Un maschio nella mandria: risposta da 4 lettere

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