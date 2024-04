La Soluzione ♚ Lo è un tratto di fiume dove passano imbarcazioni

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Lo è un tratto di fiume dove passano imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NAVIGABILE

Curiosità su Lo e un tratto di fiume dove passano imbarcazioni: Da un gruppo di gorilla. una scimmia di nome kala trova il bambino, chiamato john clayton iii, e lo adotta, chiamandolo tarzan. passano gli anni, e tarzan... La navigazione è l'insieme di tecniche usate per determinare la posizione e la rotta di una nave o aereo. Come pratica, essa fa parte di una serie di conoscenze che sono ricomprese nell'arte nautica. Sebbene di origine nautica, il termine si applica per traslato anche ad altri ambiti in cui necessita orientarsi spazialmente, come per esempio quelli terrestre, aeronautico e spaziale, mentre il significato assunto nel gergo di Internet è sinonimo di viaggio virtuale anche senza rotta.

