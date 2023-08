Bix tra i grandi suonatori di cornetta jazz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bix tra i grandi suonatori di cornetta jazz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BEIDERBECKE

Significato/Curiosita : Bix tra i grandi suonatori di cornetta jazz

Altri ritengono che la parola jazz derivi da jar, che in inglese significa vaso. in effetti, i primissimi suonatori di colore usavano dei vasi rovesciati... Sentito nessuno suonare come lui» (louis armstrong) bix beiderbecke, vero nome leon bix beiderbecke (davenport, 10 marzo 1903 – new york, 6 agosto 1931)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

