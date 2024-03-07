Scoppia in mare

Sara Verdi | 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scoppia in mare' è 'Burrasca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BURRASCA

ALTRE SOLUZIONI: TEMPESTA

Come completare la definizione

  • Definizione: Scoppia in mare
  • Risposta: BURRASCA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: B_______
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

Definizione: "Scoppia in mare". Risposta: BURRASCA. Lunghezza: 8 lettere. Schema utile: B_______.

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Perché la soluzione è Burrasca? Una burrasca è un episodio meteorologico caratterizzato da venti molto intensi e turbolenti che si manifestano in mare aperto. Questa condizione provoca onde alte e movimenti violenti delle acque, rendendo difficile la navigazione per le imbarcazioni. La burrasca può verificarsi improvvisamente, portando temporali e raffiche di vento che scuotono le onde e disturbano la superficie marina. La sua presenza rappresenta un pericolo reale per chi si trova a navigare in quelle acque.

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scoppia in mare". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Scoppia in mare: schema e soluzione enigmistica

Se la definizione "Scoppia in mare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scoppia in mare" conferma che la soluzione 'Burrasca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Burrasca

  • Schema parole: 8
  • La soluzione inizia con B
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: B_______
  • Schema finale: ____ASCA

Le 8 lettere della soluzione Burrasca

B Bologna
U Udine
R Roma
R Roma
A Ancona
S Savona
C Como
A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scoppia in mare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Burrasca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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