BURRASCA

Curiosità e Significato di Burrasca

Perché la soluzione è Burrasca? Una burrasca è una forte perturbazione atmosferica sul mare, caratterizzata da venti intensi e onde alte che mettono a dura prova i marinai. È un evento climatico che crea condizioni pericolose e imprevedibili, richiedendo grande esperienza e abilità per affrontarla in sicurezza. Insomma, la burrasca è il test più duro per chi naviga in mare aperto.

Come si scrive la soluzione Burrasca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Mette a dura prova i marinai", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

U Udine

R Roma

R Roma

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N O I I L S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISOLINO" RISOLINO

