La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il regista di Intrigo internazionale. HITCHCOCK Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Sir Alfred Joseph Hitchcock (Londra, 13 agosto 1899 – Los Angeles, 29 aprile 1980) è stato un regista e produttore cinematografico britannico naturalizzato statunitense. Conosciuto anche come "Master of Suspense" (Il Maestro della Suspense) in virtù dei suoi capolavori thriller, è considerato uno dei maggiori registi della storia del cinema. Lo spartiacque nella sua carriera è rappresentato dal trasferimento da Londra a Hollywood nel 1940, data in base alla quale gli studiosi distinguono la sua produzione in due fasi ben distinte: il "periodo britannico", dal 1925 al 1939 e durante il quale ha diretto ventitré pellicole, di cui nove muti, ...

logica f sing

femminile di logico (filosofia) inerente alla logica

Sostantivo

logica ( approfondimento) f sing (pl.: logiche)

(filosofia) (matematica) ramo della filosofia che studia la struttura del pensiero e le regole che lo contraddistinguono logica matematica: ramo della matematica che studia la codificazione dei sistemi formali (informatica) insieme di principi teorici e pratici per progettare sistemi e soluzioni per elaborare informazioni e dati in automatico (per estensione) processo del ragionamento lucido, lineare e completo; ordine razionale e veritiero, anche per la comprensione di quanto apparentemente possa sembrare non accettabile né giustificabile, purché non assurdo il pensiero secondo logica può estrinsecarsi in modo amplissimo

Sillabazione

lò | gi | ca

Pronuncia

IPA: /'ldika/

Etimologia / Derivazione

dal latino logica ossia "logica" che deriva dal greco che sottintende t cioè "arte"); significa quindi "(arte) della logica"

Citazione

Sinonimi

(aggettivo) (filosofia) relativa alla logica, dialettica

relativa alla logica, dialettica razionale, ragionevole, ragionata, raziocinante, coerente, rigorosa, sistematica, sensata

( per estensione ) chiara, ovvia, evidente, palese, lampante, naturale, comprensibile, visibile, lapalissiana, automatica

chiara, ovvia, evidente, palese, lampante, naturale, comprensibile, visibile, lapalissiana, automatica (sostantivo) consequenzialità, coerenza, linearità, rigore

consequenzialità, coerenza, linearità, rigore ( familiare ) buon senso, criterio, raziocinio, senso

buon senso, criterio, raziocinio, senso (filosofia) sistema logico, sistema, trattato

sistema logico, sistema, trattato (di ragionamento) razionalità, raziocinio, ragionevolezza, senno, assennatezza, sensatezza, criterio, argomentazione, rigore, sistematicità, conformità, logicità

razionalità, raziocinio, ragionevolezza, senno, assennatezza, sensatezza, criterio, argomentazione, rigore, sistematicità, conformità, logicità modo di ragionare

(di comportamento) ragione, motivazione

Contrari

(aggettivo) illogica, irrazionale, irragionevole, assurda, insensata

illogica, irrazionale, irragionevole, assurda, insensata ( per estensione ) oscura, incomprensibile

oscura, incomprensibile (sostantivo) contraddizione, incoerenza, illogicità, follia, irrazionalità, irragionevolezza, assurdità

contraddizione, incoerenza, illogicità, follia, irrazionalità, irragionevolezza, assurdità ( per estensione ) fantasia

fantasia (senso figurato) sogno

Termini correlati

invenzione

( per estensione ) meraviglia

meraviglia prova

( per estensione ) empirico

empirico fede, ragione

( per estensione ) ispirazione

ispirazione intuizione, deduzione

Proverbi e modi di dire