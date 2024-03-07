Un fianco del corpo umano

SOLUZIONE: ANCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un fianco del corpo umano" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un fianco del corpo umano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Anca? L'anca rappresenta una parte importante del nostro corpo, situata tra la coscia e il busto, e permette di muoversi con agilità. Questa articolazione supporta il peso del corpo durante le attività quotidiane e sport, garantendo stabilità e flessibilità. La sua struttura complessa comprende ossa, muscoli e legamenti che lavorano insieme per consentire movimenti come camminare, correre e sedersi. La cura di questa zona è fondamentale per mantenere una buona qualità di vita e prevenire infortuni.

Quando la definizione "Un fianco del corpo umano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un fianco del corpo umano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Anca:

A Ancona N Napoli C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un fianco del corpo umano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

