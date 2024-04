La Soluzione ♚ Si dice rimandando

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Si dice rimandando. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : POI

Curiosità su Si dice rimandando: La volpe che trova l'uva "acerba" può infatti illudersi di stare solo rimandando il suo pasto, mentre quella che la trova "aspra" dichiara una rinuncia...

