Il cattivo nelle polizze assicurative - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cattivo nelle polizze assicurative. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MALUS

Significato/Curiosità : Il cattivo nelle polizze assicurative

Il "malus" è un concetto associato alle polizze assicurative, specialmente quelle auto. Rappresenta una penalizzazione applicata agli assicurati che sono coinvolti in incidenti o causano danni, indicando un aumento del premio assicurativo. Maggiore è la frequenza degli incidenti o la gravità dei danni, maggiore sarà il malus applicato. Questo sistema mira a incentivare la guida responsabile e a premiare coloro che evitano incidenti. Nel tempo, un malus elevato può comportare un notevole aumento dei costi assicurativi. I guidatori possono gradualmente ridurre il malus attraverso anni di guida senza incidenti, dimostrando prudenza e sicurezza alla guida.

