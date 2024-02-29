Frode inganno

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Frode inganno' è 'Dolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Frode inganno" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Frode inganno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Dolo? Il dolo rappresenta la volontà di commettere un inganno per ottenere un vantaggio ingiusto o per nuocere a qualcun altro. È un atteggiamento consapevole che si manifesta attraverso azioni fraudolente, volte a trarre in inganno o a sviare la verità. Questa condotta intenzionale può essere riscontrata in diverse situazioni legali e morali, sempre con l’obiettivo di ottenere un risultato che altrimenti sarebbe stato impossibile o illegittimo. La presenza di dolo altera il corso degli eventi e può comportare conseguenze rilevanti.

Quando la definizione "Frode inganno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Frode inganno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Dolo:

D Domodossola O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Frode inganno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

